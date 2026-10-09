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Aksaray'da feci kaza! Beton bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

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Aksaray'da feci kaza! Beton bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti
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Aksaray'da Niğde-Ankara Otoyolu'nun Ortaköy gişelerinde kontrolden çıkan otomobil, beton bariyere çarptı. Kazada araç içinde sıkışan 24 yaşındaki sürücü Murat Furkan Kaynak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan genç sürücünün cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Aksaray'da feci kaza, Niğde- Ankara Otoyolu üzerindeki Ortaköy gişelerinde meydana geldi. Beton bariyere çarpan otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü Murat Furkan Kaynak yaşamını yitirdi.

OTOYOL GİŞELERİNDE BETON BARİYERE ÇARPTI

Kaza, saat 14.00 sıralarında Niğde-Ankara Otoyolu'nun Aksaray'daki Ortaköy gişelerinde yaşandı. Murat Furkan Kaynak'ın (24) kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, otoyol gişelerindeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana gelirken genç sürücü araç içerisinde sıkıştı.

JANDARMA, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, beton bariyere çarpan otomobilde sıkışan sürücüye müdahale etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Murat Furkan Kaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

24 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaşamını yitiren Murat Furkan Kaynak'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. Olay yerindeki işlemlerin ardından Kaynak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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