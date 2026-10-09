Andreas Gianniotis'ten Galatasaray'a karşı tarihi performans

Andreas Gianniotis'ten Galatasaray'a karşı tarihi performansGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'a 3-1 kaybetti ve bu sezon ilk kez yenildi. Mavi-beyazlıların deneyimli kalecisi Andreas Gianniotis, karşılaşmayı 8 başarılı kurtarışla tamamlayarak alkış topladı.
Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-1'lik skorla mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
KASIMPAŞA'NIN YILDIZI GIANNIOTIS
Mücadele boyunca ev sahibi ekibin baskılı oyununa karşı direnç göstermeye çalışan mavi-beyazlılarda, skor tabelası olumsuz olsa da performansıyla öne çıkan isim kaleci Andreas Gianniotis oldu.
8 BAŞARILI KURTARIŞ
Kalesine gelen tehlikeli pozisyonlarda kalesinde adeta devleşen Yunan eldiven, yaptığı 8 başarılı kurtarışla neredeyse takımının puan almasında önemli bir rol oynayacaktı. Maç boyunca sergilediği refleksler ve kritik müdahalelerle dikkat çeken Gianniotis, mağlubiyete rağmen Kasımpaşa taraftarlarından ve futbolseverlerden büyük alkış aldı.