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Andreas Gianniotis'ten Galatasaray'a karşı tarihi performans

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Andreas Gianniotis'ten Galatasaray'a karşı tarihi performans
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Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'a 3-1 kaybetti ve bu sezon ilk kez yenildi. Mavi-beyazlıların deneyimli kalecisi Andreas Gianniotis, karşılaşmayı 8 başarılı kurtarışla tamamlayarak alkış topladı.

Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-1'lik skorla mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

KASIMPAŞA'NIN YILDIZI GIANNIOTIS

Mücadele boyunca ev sahibi ekibin baskılı oyununa karşı direnç göstermeye çalışan mavi-beyazlılarda, skor tabelası olumsuz olsa da performansıyla öne çıkan isim kaleci Andreas Gianniotis oldu.

8 BAŞARILI KURTARIŞ

Kalesine gelen tehlikeli pozisyonlarda kalesinde adeta devleşen Yunan eldiven, yaptığı 8 başarılı kurtarışla neredeyse takımının puan almasında önemli bir rol oynayacaktı. Maç boyunca sergilediği refleksler ve kritik müdahalelerle dikkat çeken Gianniotis, mağlubiyete rağmen Kasımpaşa taraftarlarından ve futbolseverlerden büyük alkış aldı.

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