Kapıkule'de 67 piton yılanı bulundu, Sırbistan uyruklu şüphelilere ceza kesildi

Kapıkule'de 67 piton yılanı bulundu, Sırbistan uyruklu şüphelilere ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yabancı plakalı bir otomobilde 67 canlı piton cinsi yılan ele geçirildi. Şüphelilerin çöpe attığı poşetlerde çoraplara konulan yılanlar bulundu, Sırbistan uyruklu şüphelilere 948 bin 739 lira ceza uygulandı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 67 piton cinsi canlı yılan ele geçirildi.
Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yabancı plakalı otomobil gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi.
Şüphelilerin taramaya giderken çöpe attıkları poşetler incelendi.
Poşetlerde çorapların içerisine konulmuş 67 canlı piton cinsi yılan bulundu.
Sırbistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilere 948 bin 739 lira ceza uygulandı.
Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA