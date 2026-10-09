Aydın'da feci kaza! Polonyalı turistleri taşıyan otobüs ile minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş öldü, 9 yaralı

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Germencik’te otoyolda meydana gelen kazada 2 kardeş hayatını kaybetti. Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsünde ise 9 kişi yaralandı.

GÜVENLİK ŞERİDİNDEN YOLA ÇIKARKEN ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu’nun Germencik mevkiinde meydana geldi. İzmir’den Didim’e giden Erkan Elalmış (44) yönetimindeki 09 HR 284 plakalı tur otobüsü, güvenlik şeridinden yola çıkmak isteyen Ali Şevket Yavuz’un kullandığı 48 S 4064 plakalı minibüse çarptı. Tur otobüsünde 45 Polonya uyruklu yolcu bulunuyordu.

İKİ ARAÇ DA UÇURUMA YUVARLANDI

Çarpışmanın ardından iki araç da bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüs sürücüsü Ali Şevket Yavuz ile yanındaki kardeşi Orhan Yavuz hayatını kaybetti. Tur otobüsünde bulunan 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

TURİSTLER DİDİM’E BAŞKA OTOBÜSLE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından tur otobüsündeki Polonya uyruklu yolcular, başka bir otobüse alınarak Didim’e götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı