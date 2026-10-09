Haberler

Aydın'da feci kaza! Polonyalı turistleri taşıyan otobüs ile minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş öldü, 9 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da feci kaza! Polonyalı turistleri taşıyan otobüs ile minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş öldü, 9 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın-İzmir Otoyolu’nun Germencik mevkiinde, 45 Polonyalı turisti taşıyan tur otobüsü ile minibüs çarpıştı. Bariyerleri aşan iki araç da uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü 58 yaşındaki Ali Şevket Yavuz ile 65 yaşındaki ağabeyi Orhan Yavuz hayatını kaybetti, tur otobüsündeki 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Germencik’te otoyolda meydana gelen kazada 2 kardeş hayatını kaybetti. Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsünde ise 9 kişi yaralandı.

GÜVENLİK ŞERİDİNDEN YOLA ÇIKARKEN ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu’nun Germencik mevkiinde meydana geldi. İzmir’den Didim’e giden Erkan Elalmış (44) yönetimindeki 09 HR 284 plakalı tur otobüsü, güvenlik şeridinden yola çıkmak isteyen Ali Şevket Yavuz’un kullandığı 48 S 4064 plakalı minibüse çarptı. Tur otobüsünde 45 Polonya uyruklu yolcu bulunuyordu.

İKİ ARAÇ DA UÇURUMA YUVARLANDI

Çarpışmanın ardından iki araç da bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüs sürücüsü Ali Şevket Yavuz ile yanındaki kardeşi Orhan Yavuz hayatını kaybetti. Tur otobüsünde bulunan 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

TURİSTLER DİDİM’E BAŞKA OTOBÜSLE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından tur otobüsündeki Polonya uyruklu yolcular, başka bir otobüse alınarak Didim’e götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Evlerinden tek tek böyle alındılar
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü

Böylesini kendisi bile beklemiyordu! Tam 3 yıl sonra yeniden...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

Bağdat Caddesi'nde şaşkına çeviren görüntü
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi

Verilen karara kendisi bile hayret edecek

Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinemalarda bu hafta korku rüzgarı esecek!

Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar

Bakan'a yönelik iddialar Erdoğan'ı kızdırdı! Kürsüden sert sözler
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı 'Beni tanıyorsunuz' diyerek koydu

İstifa edecek mi? Son kararını resmen verdi
Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

Güllü, Erol Köse, Sezen Taş... Üç acı ölümde aynı detay!