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Mourinho'dan ültimatom: Yedek kulübesinde bile oturamaz

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Mourinho'dan ültimatom: Yedek kulübesinde bile oturamaz
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'ye yönelik eleştirilere tepki göstererek oyuncusuna sahip çıktı. Eflatun-beyazlılara uygun davranmayan oyuncunun yedek kulübesinde bile oturamayacağını belirten deneyimli hoca, "Bir oyuncu görevlerini yerine getirmezse yedek kulübesinde bile oturamaz. Taraftarlar onu yuhalayamaz bile. Çünkü o oyuncu evinde olacaktır" dedi.

İspanyol devi Real Madrid'i çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin iyileşme süreci ve özel hayatı üzerinden yapılan yorumları eleştirdi. 

''YEDEK KULÜBESİNDE BİLE OTURAMAZ''

Real Madrid'e uygun davranmayan oyuncunun yedek kulübesinde bile oturamayacağını belirten Mourinho, "Real Madrid oyuncusu gibi davranmayan futbolcu yedek kulübesinde bile olamaz. Size söz veriyorum. Bir oyuncu görevlerini yerine getirmezse ya da bir futbolcu veya vatandaş olarak sorumluluklarını ihmal ederse o yedek kulübesinde bile oturamaz. Taraftarlar onu yuhalayamaz bile. Çünkü o oyuncu evinde olacaktır." diye konuştu.

MOURINHO'DAN MBAPPE'YE DESTEK

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e karşı sorumluluklarını yerine getirdiğine inandığını söyleyen Portekizli teknik adam, Fransız golcünün forma giymeye devam edeceğinin de mesajını verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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