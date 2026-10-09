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Kahreden son! Evinin yanışını izlerken fenalaşıp öldü

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Kahreden son! Evinin yanışını izlerken fenalaşıp öldü
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Manisa'nın Kula ilçesinde iki katlı ahşap evinin alev alev yanışını izlerken fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Metin Balcı son yolculuğuna uğurlandı. İlçe protokolü ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Balcı, Kula Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde Metin Balcı'ya ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.
  • Evinin yanışını izleyen 56 yaşındaki Metin Balcı fenalaşarak kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
  • Metin Balcı'nın cenazesi Kula Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde evinde çıkan yangını izlerken fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Metin Balcı (56) toprağa verildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 184. Sokak'ta meydana geldi. Metin Balcı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği sırada, evinin yanışını izleyen Balcı aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Balcı, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Metin Balcı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazına Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Balcı'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Balcı, kılınan namazın ardından Kula Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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