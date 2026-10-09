Zelenskiy, Komi'deki Uhta Rafinerisi'ni An-196 RS İHA'larla vurduklarını açıkladı

Zelenskiy, Komi'deki Uhta Rafinerisi'ni An-196 RS İHA'larla vurduklarını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bulunan Uhta Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarını bildirdi. Sınırına 1900 kilometre mesafedeki tesise yönelik saldırıda kullanılan İHA'ların 2500 kilometreye kadar uçabildiği belirtildi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin son iki günde Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarıyla ilgili bilgi paylaştı.
RUS ASKERine YAKIT SAĞLAYAN TESİS VURULDU
Ülkesinin sınırına 1900 kilometre mesafede bulunan, Rusya'daki Uhta Petrol Rafinerisi'ne yönelik "An-196 RS" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini kaydeden Zelenskiy, bu İHA'ların 2500 kilometreye kadar uçabildiğini belirtti.
Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne yönelik dün saldırı gerçekleştirdiklerini anımsatan Zelenskiy, saldırıda "FP-6" tipi İHA'ların kullanıldığını ifade etti.
"SALDIRILARA KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Rusya'da ayrıca bir veri merkezini de hedef aldıklarını anlatan Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşılık vermeye ve bunu isabetli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.