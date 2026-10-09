İsrail'de İran savaşı yeniden başlarsa 27 Ekim seçimleri ertelenebilir

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İsrailli bir askeri yetkili, ABD'nin yakın zamanda İran'a saldırı düzenleyebileceğine ilişkin haberler hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, İsrail ordusunun Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yüksek hazırlık seviyesini koruduğunu belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli askeri yetkili, AA muhabirinin ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısına ilişkin haberlerle ilgili sorusuna, "İsrail ordusu, resmi olmayan haberler veya açıklamalar hakkında yorum yapmıyor." yanıtını verdi.

Ordunun hazırlık seviyesine ilişkin ise "İsrail ordusunun, savunma ve saldırı alanlarında, tüm cephelerde yüksek operasyonel hazırlık seviyesini korumayı hiçbir aşamada bırakmadığını vurguluyoruz." ifadelerini kullanan İsrailli yetkili, "Duruma ilişkin sürekli değerlendirmeler yapıyor, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor ve gereklilik halinde derhal yeniden çatışmaya dönmek için her zaman hazırlığımızı koruyoruz." dedi.

İsrail'in İran'a saldırması halinde İsrail'deki seçimler ertelenebilir

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili de İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, ABD ordusunun ilerleyen haftalarda İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma hazırlıkları hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Zamir'in 3 hafta içinde savaşın yeniden başlamasının 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail seçimlerinin ertelenmesine yol açabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısında Tahran yönetiminin de İsrail'e füze saldırıları düzenleyebileceği ihtimaline karşı hazırlık yaptığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun son aylarda, çatışmaların yeniden başlaması halinde İran'da saldırmayı planladığı hedeflerin listesini hazırladığı bilgisi de basına yansımıştı.

İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor. Tel Aviv'in İran'a yönelik bir saldırıya katılması halinde ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi ve seçimlerin ertelenmesi gündeme gelebilir.

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı planları

New York Times gazetesi, isimlerini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik olası saldırı planları hazırladığını yazmıştı.

Haberde, ABD ordusuna ait üç uçak gemisinin Orta Doğu'ya varmak üzere olduğu belirtilerek, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) cephaneliği, enerji tesisleri ve diğer askeri hedeflerine yönelik saldırı seçeneklerinin değerlendirildiği aktarılmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA