Kırmızı kart gören Torreira'yı bekleyen büyük tehlike

Kırmızı kart gören Torreira'yı bekleyen büyük tehlikeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa maçının 65. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Torreira, 2 maç ceza alması halinde iki hafta sonraki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’yı konuk ettiği karşılaşmada 10 kişi kaldı.
TORREIRA, KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI
Müsabakanın 63. dakikasında Lucas Torreira, Diarra’ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Torreira’nın son adam olduğu gerekçesiyle 65. dakikada sarı kartını iptal ederken, direkt kırmızı kart gösterdi. Aslan müsabakanın geri kalanını 1 kişi eksik tamamladı.
FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR
Lucas Torreira ayrıca Süper Lig'de ilk kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Türkiye'de ilk kez kırmızı kart gören Torreira, 2 maç ceza alması halinde iki hafta sonraki Fenerbahçe derbisinde takımının yanında olamayacak.