Kırmızı kart gören Torreira'yı bekleyen büyük tehlike

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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’yı konuk ettiği karşılaşmada 10 kişi kaldı.

TORREIRA, KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI

Müsabakanın 63. dakikasında Lucas Torreira, Diarra’ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Torreira’nın son adam olduğu gerekçesiyle 65. dakikada sarı kartını iptal ederken, direkt kırmızı kart gösterdi. Aslan müsabakanın geri kalanını 1 kişi eksik tamamladı.

FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR

Lucas Torreira ayrıca Süper Lig'de ilk kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Türkiye'de ilk kez kırmızı kart gören Torreira, 2 maç ceza alması halinde iki hafta sonraki Fenerbahçe derbisinde takımının yanında olamayacak.