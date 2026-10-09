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Azerbaycan'ı karıştıran başörtüsü yasağı! Öğrenciler sessiz kalmadı

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Azerbaycan'ı karıştıran başörtüsü yasağı! Öğrenciler sessiz kalmadı Haber Videosunu İzle
Azerbaycan'ı karıştıran başörtüsü yasağı! Öğrenciler sessiz kalmadı
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Azerbaycan'da devlet okullarında başörtüsü kısıtlamalarının sıkılaştırılması ve bazı öğrencilerin okullara alınmaması tepkilere neden oldu. Başörtülü arkadaşlarına destek olmak isteyen öğrenciler, pankartlar açıp alkışlarla protesto düzenledi. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ise Bakü yönetimine seslenerek eğitim hakkı ve inanç özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

  • Azerbaycan'da devlet okullarında başörtüsüne yönelik kısıtlamaların yeniden sıkılaştırılması üzerine öğrenciler protesto düzenledi.
  • Başörtülü oldukları gerekçesiyle okullara alınmayan öğrenciler, derslere alınmayarak evlerine gönderildi.
  • Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, hukukçu ve vatandaş, başörtüsü nedeniyle öğrencilerin eğitimden uzaklaştırılmasına karşı çıktı.

Azerbaycan'da devlet okullarında başörtüsüne yönelik kısıtlamaların yeniden sıkılaştırılması üzerine öğrenciler protesto düzenledi. Başörtülü oldukları gerekçesiyle okullara alınmayan arkadaşlarına destek vermek isteyen öğrenciler, pankartlar açarak alkışlarla tepkilerini gösterdi.

ÖĞRENCİLER BAŞÖRTÜLÜ ARKADAŞLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Azerbaycan'da son haftalarda devlet okullarında uygulanan kılık kıyafet kuralları tartışmalara neden oldu. Başörtüsüyle okula gelen bazı öğrencilerin derslere alınmayarak evlerine gönderildiği belirtilirken, yaşananlara öğrencilerden tepki geldi.

Başörtülü arkadaşlarına destek olmak isteyen öğrenciler bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi. Ellerinde pankartlar taşıyan öğrenciler, alkışlarla arkadaşlarıyla dayanışma gösterdi.

BAŞÖRTÜSÜ KISITLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Ülke genelindeki bazı devlet okullarında kılık kıyafet yönetmeliği gerekçe gösterilerek başörtüsü kısıtlamalarının yeniden katı biçimde uygulanmaya başlandığı belirtildi. Başörtülü öğrencilerin okul kapılarından geri çevrilmesi, eğitim hakkı ve inanç özgürlüğüne ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ

Yaşanan gelişmelerin ardından çok sayıda sivil toplum kuruluşu, hukukçu ve vatandaş, başörtüsü nedeniyle öğrencilerin eğitimden uzaklaştırılmasına karşı çıktı. Özellikle Karabağ savaşında uzuvlarını kaybeden gazilerin ve şehit ailelerinin çocuklarının da bu uygulamalardan etkilenmesinin tepkileri artırdığı ifade edildi.

BAKÜ YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Başörtüsü kısıtlamalarına karşı çıkan kesimler, Azerbaycan yönetiminden eğitim hakkı ve inanç özgürlüğünün korunmasını istedi.

Anayasal haklara dikkat çeken sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar, öğrencilerin başörtüsü nedeniyle okullara alınmaması yönündeki uygulamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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