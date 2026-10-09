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Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü

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Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü
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Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla gol ve asist üretemezken, kariyerinde benzer bir dönemi son olarak 2023-24 sezonunda yaşamıştı.

  • Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 6'sı Süper Lig ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 resmi maçta gol veya asist üretemedi.
  • Barış Alper Yılmaz, 2023-2024 sezonunda ilk 19 hafta gol ve asist katkısı sağlayamamış, ilk asisti 20. haftadaki Kayserispor maçında, ilk golü ise 23. haftadaki Gaziantep FK maçında yapmıştı.
  • Barış Alper Yılmaz, bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçında ilk golünü atarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan Barış Alper Yılmaz, bu sezona beklentilerin bir hayli uzağında başladı.

SKORA KATKISI HENÜZ YOK

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray forması altında 6’sı Süper Lig, 1’i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 resmi mücadelede görev aldı ancak bu karşılaşmaların hiçbirinde gol veya asist üretemedi. Sadece kulüp kariyerinde değil, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde oynadığı maçlarda da beklentilerin altında kalan başarılı kanat oyuncusu, her iki kulvarda da eleştirilerin hedefi haline geldi.

BENZER ŞANSSIZLIĞI 2 SEZON ÖNCESİNDE DE YAŞAMIŞTI

Milli futbolcunun skor üretemeden sezona başladığı son dönem 2023-2024 sezonu olmuştu. Söz konusu sezonda ilk 19 hafta boyunca gol ve asist katkısı sağlayamayan Barış Alper, ilk asistini ancak 20. haftadaki Kayserispor maçında yapabilmişti. Sezondaki ilk golünü ise 23. haftada Gaziantep FK ağlarına göndermişti.

GÖZLER KASIMPAŞA MAÇINDA

Bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde form grafiği merakla takip edilen Barış Alper Yılmaz, ilk golünü atarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Barış Polat
Barış Polat
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Saha da en ufak dokunmada kendini yerden yere atar, yuvarlanır, sağlık görevlilerini boş yere yorar.

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

bu adama para verip top oynatıyorsunuz diyecek söz yok

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