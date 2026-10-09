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Tepki çeken "Hayırlı olsun" ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi

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Tepki çeken 'Hayırlı olsun' ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
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Fon soruşturması tartışmaları sürerken AK Partili MKYK Üyesi Hilmi Türkmen'in oğullarının İstanbul Finans Merkezi'nde dönerci açtığı ortaya çıktı. İş yerini ziyaret edip "hayırlı olsun" paylaşımı yapan eski Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

  • AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen'in oğulları Yusuf ve Yunus Türkmen, İstanbul Finans Merkezi'nde Paşa Döner adlı bir dönerci dükkanı açtı.
  • Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, açılışı sosyal medya hesabından tebrik etti ancak paylaşımını daha sonra sildi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon skandalına ilişkin 'Gereken yapılacaktır' açıklamasında bulundu.

Türkiye genelinde fon skandalıyla ilgili gelişmeler ve AK Partili bazı isimlere yönelik iddialar tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin "Gereken yapılacaktır" açıklamasının ardından gözler soruşturma sürecine çevrilmişken, sosyal medyaya yansıyan bir fotoğraf karesi yeni bir tartışma başlattı.

FİNANS MERKEZİ'NDE DÖNERCİ DÜKKANI AÇTILAR

İki dönem Üsküdar Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde görevi Sinem Dedetaş'a devreden, halihazırda AK Parti MKYK Üyesi olan Hilmi Türkmen’in çocuklarının ticarete atıldığı öğrenildi. Hilmi Türkmen’in oğulları Yusuf ve Yunus Türkmen’in İstanbul Finans Merkezi’nde bir dönerci dükkanı açtığı belirtildi.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Açılışa katılan eski Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımı ise kısa sürede gündem oldu. Poyraz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hilmi Türkmen’in kıymetli oğlu Yunus Türkmen’in, İstanbul Finans Merkezi’nde hizmete açtığı Paşa Döner’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. İşleri daim, müşterileri bol olsun. Hayırlı, uğurlu olsun."

Ahmet Poyraz'ın söz konusu paylaşımı bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

bal tutan parmağını yalar bunlara bu kadar mı düşmüş:)))

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Haber YorumlarıSener Senol:

şu ana kadar yediğim en berbat döner

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