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Fransa Adalet Bakanlığı lise eylemlerinde 6 bin 877 gözaltı ve 21 tutuklama bildirdi

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Fransa Adalet Bakanlığı, lise eylemlerinin başından bu yana 6 bin 877 kişinin gözaltına alındığını, bunların yüzde 86'sının reşit olmayanlardan oluştuğunu bildirdi. Açıklamaya göre, 2 bin 376 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve 21 kişi tutuklandı.

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için düzenlediği eylemler kapsamında 6 bin 877 kişinin gözaltına alındığı ve 21 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Fransa Adalet Bakanlığı ülkede günlerdir devam eden lise eylemleri hakkında internet sitesinden açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, lise eylemlerinin başından bu yana 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, bunların yüzde 86'sı reşit olmayanlardan oluştu.

Gözaltına alınanlardan 2 bin 376'sı hakkında adli işlem başlatılırken, bu kişilerin 1547'si hakim karşısına çıktı.

Reşit olmayan 6 kişi dahil toplam 21 kişi tutuklanırken, 1897 kişi hakkında ise kamuya açık bazı yerlerde bulunma yasağı veya ücretsiz kamu hizmeti gibi farklı tedbirler alındı.

Gözaltına alınan diğer kişilerin durumu hakkında ek bilgi verilmedi.

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlatılan lise eylemleri, toplumun farklı kesimlerinin desteğiyle birçok kente yayılarak büyüdü.

Ülkede 1000'i aşkın kişinin yaralandığı eylemler kapsamında, polis şiddeti vakalarına ilişkin en az 21 soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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