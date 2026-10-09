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Burak Yılmaz'dan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'ye uyarı: Babamı bile tanımam

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Burak Yılmaz'dan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'ye uyarı: Babamı bile tanımam
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Çorum FK teknik direktörü Burak Yılmaz, takımının durumunu değerlendirdi. Eski takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü hakkında konuşan genç hoca, ''Sahada babamı tanımam. İyiyse oynayacaklar, kötüyse bekleyecekler. Onlara ilk geldiğimde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum ama çok değerli iki oyuncu. Burada olmaları bizim için mutluluk verici'' dedi.

  • Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımın 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı Trendyol 1. Lig 7. hafta maçı hazırlıklarının sürdüğünü duyurdu.
  • Yılmaz, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü için 'Sahada babamı tanımam. İyiyse oynayacaklar, kötüyse bekleyecekler' dedi.
  • Yılmaz, Çorum FK'nin kendisi için uzun vadeli bir proje olduğunu ve takımın iyi oyunculara sahip olduğunu ancak henüz tam takım olamadığını belirtti.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kulüp tesisindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı takımın hayallerine kendisiyle koşmak istemesinden ötürü mutlu olduğunu söyledi.

''İYİ YERLERE GELMEK İSTİYORUZ''

Çorum FK'nin iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Yılmaz, "İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Önceki teknik direktörümüz Uğur kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli bir ekip bıraktı bizlere. Biz de kendi tarzımızca, kendi oyun felsefemizi, oyun anlayışımızı inşallah yansıtıp hep beraber iyi yerlere gelmek istiyoruz." dedi.

Çorum FK Başkanı Savaş Balçık ile yaptığı görüşmede aynı hedeflere sahip olduklarını gördüğünü dile getiren Yılmaz, futbolculuk ve teknik direktörlük döneminin "meydan okuma" ile geçtiğini, Çorum FK'nin kendisi için daha uzun vadeli bir proje olduğunu kaydetti.

''SAHADA BABAMI TANIMAM''

Kırmızı-siyahlı takımda forma giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile milli takımda birlikte futbol oynadıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ama ben bir hocayım. Sahada babamı tanımam. İyiyse oynayacaklar, kötüyse bekleyecekler. Onlara ilk geldiğimde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum ama çok değerli iki oyuncu. Burada olmaları bizim için mutluluk verici. Diğer oyuncularım da çok değerli. Çok önemli oyuncularım var, Türk'ü, yabancısı, genci. Hep beraber bir takım olma yolunda, aile olma yolunda gidersek başarının geleceğine inanıyorum. Çünkü değerli bir kadromuz var."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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