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Arda Güler'den Montella'ya veda

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Arda Güler'den Montella'ya veda
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A Milli Takım forması giyen Arda Güler, milli takımdaki görevine son verilen Vincenzo Montella'ya veda etti. Genç oyuncu yaptığı paylaşımda ''Mister, her şey için teşekkürler. Güveniniz ve desteğiniz benim için her zaman çok şey ifade etti'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.

ARDA GÜLER'DEN MONTELLA'YA VEDA

La Liga ekibi Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, TFF'nin aldığı kararın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İtalyan teknik adama veda etti.

Arda Güler paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"SİZİNLE ÇALIŞMAK ZEVKTİ"

"Mister, her şey için teşekkürler. Güveniniz ve desteğiniz benim için her zaman çok şey ifade etti. Birlikte unutulmaz anıları paylaştık ve bunun için her zaman minnettar olacağım. Sizinle çalışmak bir zevkti. Size ve tüm ekibinize gelecekte iyi şanslar dilerim."

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