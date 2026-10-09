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Sivasspor, Pendikspor'a acımadı

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Sivasspor, Pendikspor'a acımadı
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 4-1'lik skorla kazandı.

SİVASSPOR TARAFTARIYLA KAZANDI

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 55. dakikada Rey Manaj, 64. dakikada Ethemi ve 7. dakikada Salih Kavrazlı kaydetti. Pendikspor'un tek golü 87. dakikada Yekta Sönmez ile geldi. Konuk ekip Pendikspor'da Abifade, 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ligde ikinci kez kazanan Sivasspor, puanını 11'e yükseltmeyi başardı. İstanbul ekibi Pendikspor ise 10 puanda kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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