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54 yıllık ünlü cips markası iflas etti

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54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
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İngiltere'nin önde gelen süpermarket zincirlerine ürün tedarik eden 54 yıllık gıda üreticisi Glens of Antrim Potatoes Ltd, artan maliyetler ve yaşadığı finansal kriz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Patates ve cips üretimi yapan şirketin faaliyetlerini durdurmasıyla yaklaşık 100 kişi işsiz kaldı. Şirketi kurtarmak için yürütülen yeniden yapılandırma ve yatırımcı arayışları ise sonuçsuz kaldı.

İngiltere'nin önde gelen süpermarket zincirleri Tesco, Asda ve Sainsbury's gibi perakendecilere ürün sağlayan Kuzey İrlanda merkezli Glens of Antrim Potatoes Ltd, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca iflas başvurusunda bulundu. Şirketin faaliyetlerini derhal durdurmasıyla birlikte yaklaşık 100 çalışan işini kaybetti.

54 YILLIK ŞİRKET FAALİYETLERİNİ DURDURDU

1972 yılında kurulan Glens of Antrim Potatoes Ltd, patates tedarikçiliğinin yanı sıra kendi markasıyla ürettiği cipslerle de tanınıyordu. İngiltere ve İrlanda genelinde geniş bir satış ağına ulaşan şirket, artan maliyetler nedeniyle yaşadığı finansal sorunların ardından faaliyetlerine son verdi.

Şirketin kapanmasıyla birlikte yaklaşık 100 kişinin işine son verildi.

ARTAN MALİYETLER İFLASI GETİRDİ

Glens of Antrim'in mali sıkıntılarının arkasında tarım, işçilik, yakıt ve enerji giderlerindeki yükselişin bulunduğu belirtildi.

Üretim ve işletme maliyetlerinin artmasıyla ciddi nakit akışı sorunları yaşayan şirket, finansal yükümlülüklerini karşılamakta zorlandı.

YATIRIMCI ARAYIŞLARI SONUÇSUZ KALDI

Şirkete kayyum olarak atanan Interpath temsilcileri, iflas sürecinden önce işletmeyi ayakta tutabilmek amacıyla çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini açıkladı.

Bu kapsamda yeniden yapılandırma çalışmaları yürütüldüğü ve yeni yatırımcılar arandığı ancak girişimlerden sonuç alınamadığı belirtildi. Finansal sorunların çözülememesi üzerine şirketin operasyonlarının durdurulmasına karar verildi.

GIDA SEKTÖRÜNDE İFLASLAR SÜRÜYOR

Glens of Antrim'in kapanması, Birleşik Krallık'ta 2026 yılı boyunca gıda sektöründe yaşanan mali sıkıntıların son örneklerinden biri oldu. Artan üretim, enerji ve iş gücü maliyetlerinin etkisiyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlanan şirketler arasına 54 yıllık patates ve cips üreticisi de katıldı.

Kaynak: Haberler.com
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