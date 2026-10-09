Güllü davasında mahkeme en üst seviyeden cezayı verdi, avukatlar istinafı işaret etti

'MAHKEME EN ÜST SEVİYEDEN CEZAYI VERMİŞTİR'

Dava sonrası konuşan Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, "Öncelikle böyle bir olayın olmasından dolayı üzüntülüyüz. Keşke olmasaydı. Mahkeme en üst seviyeden cezayı vermiştir. Üzüntülüyüz, söyleyeceğimiz bu kadar. Mahkeme kararına da saygı duyulması gerekir. Mahkeme değerlendirmesini yapmıştır. Tabi karar daha şu aşamadaki yerel mahkeme kararı, bunun istinafı var, Yargıtay'ı var" dedi.

'SULTAN'LA İLGİLİ YASAL SÜREÇLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Sultan Nur Ulu ile ilgili hukuki süreci de devam ettireceklerini söyleyen Çelik, "Sultan konusunda şu hususu net bir şekilde söyleyebiliriz, yapmış olduğumuz savcılık itirazımız vardı, reddedilmişti. Biz peşini bırakmayacağız. Yasal olarak onun hakkındaki bizim yasal süreçlerimize devam edeceğiz. Verilen karara saygı duymak gerekir diyoruz. Mahkeme böyle bir karar vermiştir, saygı duymak gerekir" diye konuştu.

Tuğberk Yağız Gülter'in çok üzgün olduğunun hatırlatılması üzerine avukat Çelik, "Allah muhafaza. Allah muhafaza. Hiç kimse onun yerinde olmak istemezdi. Düşünün, bir tarafında annesini kaybetmiş birisi, bir tarafında yargılanan bir ablası. Nasıl olabilir? Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin" ifadelerini kullandı.

'MÜVEKKİLEM ÇOK AĞIR BİR İFTİRAYA MARUZ KALDI'

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok ise gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılama sürecinin henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şöyle ki henüz yargılama sona ermiş değil. Sizler de biliyorsunuz ki istinaf ve Yargıtay aşaması var. Tuğyan Ülkem Gülter müvekkilim çok ağır bir iftiraya maruz kaldı. ve gördüğünüz üzere bir hafta içerisinde deliller doğru düzgün, layıkıyla tartışılmadan bir kanaat oluştu mahkemede. Ben bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum. Bununla alakalı da sonuna kadar Tuğyan Ülkem Gülter'in arkasındayım. Onun masumiyetini, yargılamanın sonunda en nihayetinde ispatlayacağıma da inanıyorum. Asla pes etmeyeceğiz. Yargılamanın en sonunda Tuğyan'ı kızına kavuşturacağım."

Zehra BAYKAL YILDIZ-Mehmet İNAN-Barış YILMAZ/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı