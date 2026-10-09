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Şili'de selde 6 kişi yaralandı, Las Condes'te olağanüstü hal ilan edildi

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Şili'de selde 6 kişi yaralandı, Las Condes'te olağanüstü hal ilan edildi
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Şili'nin başkenti Santiago'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 6 kişi yaralandı, binlerce kişi tahliye edildi. Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Santiago'nun doğusundaki Las Condes'te olağanüstü hal ilan etti; okullar tatil edildi.

Şili'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde onlarca araç sele kapılırken, içerisinde yolcu olan otobüs metrelerce sürüklendi. Sel felaketinde 6 kişi yaralandı.

Şili'nin başkenti Santiago'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü başkentte, onlarca araç sele kapıldı. İçerisinde yolcu olan otobüs sel sularında metrelerce sürüklendi. Bazı yayalar ise sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. Selin etkisiyle bazı caddelerde araç yığınları oluştu. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle şu ana kadar 6 kişi yaralanırken, binlerce kişi tahliye edildi.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Santiago'nun doğusundaki zengin bir banliyö olan Las Condes'te olağanüstü hal ilan etti. Muhtemel heyelanlara karşı 10 bölge daha yüksek alarma geçirilirken, okullar tatil edildi.

Mapocho Nehri taştı

Şili'nin orta kesiminde dün etkili olan şiddetli yağış sonucu Mapocho Nehri taşmış, Talagante şehrinin büyük bir bölümü sular altında kalmıştı. Polis, Mapocho Nehri kıyısında yaşayan ve gece boyunca hızla yükselen sulara hazırlıksız yakalanan insanları ve evcil hayvanları kurtarmak için helikopter kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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