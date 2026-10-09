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Bursaspor'dan transferde büyük sürpriz: Henry Onyekuru

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Bursaspor'dan transferde büyük sürpriz: Henry Onyekuru
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Bursaspor'da bonservisi elinde bulunan Henry Onyekuru için girişimler başladı. Yeşil-beyazlılar, 29 yaşındaki yıldızla anlaşma sağlayıp bir an önce antrenmanlara başlatmak istiyor.

  • Bursaspor, bonservisi elinde olan Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu transfer gündemine aldı.
  • Bursaspor yönetimi, 29 yaşındaki Onyekuru'nun oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti.
  • Transferin gerçekleşmesi durumunda Onyekuru, lisans tescil dönemi nedeniyle Ocak ayındaki ara transfer döneminde sahaya çıkabilecek.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Bursaspor, transfer piyasasında ses getirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. 

BURSASPOR'DA ONYEKURU SESLERİ

Kanat hattına takviye yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar, son olarak Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru’yu gündemine aldı.

GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu için harekete geçen Bursaspor yönetimi, oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde ciddi mesafe katetti. Serbest statüde olması sebebiyle anlaşma sağlandığı takdirde her an imza atma ihtimali bulunan kulüp, süreçte aceleci davranmıyor.

ERKEN İMZA ATMASI PLANLANIYOR

Transferin resmiyet kazanması durumunda Onyekuru, lisans tescil dönemi nedeniyle ancak Ocak ayındaki ara transfer döneminde sahaya çıkabilecek. Bir süredir kulüpsüz olan ve maç eksikliği bulunan yetenekli oyuncunun, erken imza atarak takımla antrenmanlara başlaması ve ligin ikinci yarısına kadar fiziki olarak tamamen hazır hale gelmesi planlanıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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