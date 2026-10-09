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Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu

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Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu Haber Videosunu İzle
Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu
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Zonguldak Kömürspor ile Düzcespor arasında oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Maçın ardından hakemler polis eşliğinde soyunma odasına giderken karşılaşmada görevli TFF gözlemcisinin tribünde uyuduğu anlar kameralara yansıdı. Görüntüler, gözlemcinin görevini yerine getirip getirmediği tartışmasını beraberinde getirdi.

Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Zonguldak Kömürspor ile Düzcespor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Düzcespor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak tur atladı. Karşılaşmanın ardından hakemlerin polis eşliğinde soyunma odasına gitmesi dikkat çekti. Ancak maçta yaşanan bir başka olay, karşılaşmanın önüne geçti.

TFF GÖZLEMCİSİ TRİBÜNDE UYURKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Mücadelede görevli Türkiye Futbol Federasyonu gözlemcisinin karşılaşma devam ederken tribünde uyukladığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde gözlemcinin koltuğunda oturduğu sırada gözlerini kapattığı ve bir süre uyukladığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmayı takip etmekle görevli gözlemcinin uyukladığı görüntüler, futbolseverlerin tepkisine neden oldu. Bazı kullanıcılar, maç sırasında yaşanan pozisyonları ve hakem kararlarını değerlendirmekle görevli gözlemcinin sorumluluğunu yerine getirip getirmediğini sorguladı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

bir başarısı olmayan spor ve sporculukla alakası olmayan at yarışı benzer bir para kazanma oyununa hala yatırım yapmak ve bir beklenti yaratmak için neden uğraşıyorsunuz kim para kazanıyorsa o yatırım yapsın milletin parasını neden harcıyorsunuz artık horoz dövüşüne benzemiş , eskiden Beşiktaş jimnastik kulübü bir sponsorun desteği ile başka mahalleye yol paralarını alarak giderdi iyi oynayana tam limon diğerlerine yarım limon verilirdi devre arası , herkes kendi spor malzemesini kendi temin ederdi çamur sahalarda oynardılar futbol spor o zaman vardı lüks arabalarla dolaşmazdılar bu günlere hiç benzemezdi gönül işiydi futbol

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