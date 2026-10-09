Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu

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Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Zonguldak Kömürspor ile Düzcespor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Düzcespor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak tur atladı. Karşılaşmanın ardından hakemlerin polis eşliğinde soyunma odasına gitmesi dikkat çekti. Ancak maçta yaşanan bir başka olay, karşılaşmanın önüne geçti.

TFF GÖZLEMCİSİ TRİBÜNDE UYURKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Mücadelede görevli Türkiye Futbol Federasyonu gözlemcisinin karşılaşma devam ederken tribünde uyukladığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde gözlemcinin koltuğunda oturduğu sırada gözlerini kapattığı ve bir süre uyukladığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmayı takip etmekle görevli gözlemcinin uyukladığı görüntüler, futbolseverlerin tepkisine neden oldu. Bazı kullanıcılar, maç sırasında yaşanan pozisyonları ve hakem kararlarını değerlendirmekle görevli gözlemcinin sorumluluğunu yerine getirip getirmediğini sorguladı.

Kaynak: Haberler.com