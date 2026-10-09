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Trabzonspor'da ana hedef Gedson Fernandes

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Trabzonspor'da ana hedef Gedson Fernandes
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Trabzonspor'un orta saha arayışlarında gündeme sürpriz bir isim geldi. Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen bordo-mavililer daha önce de radarına giren Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor.

  • Trabzonspor, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Gedson Fernandes'i transfer etmeyi hedefliyor.
  • Gedson Fernandes, kulübü Spartak Moskova'dan ayrılma talebini yönetime iletti.
  • Spartak Moskova, Gedson Fernandes için 18 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Ara transfer dönemi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, orta saha kurgusunda değişime hazırlanıyor. 

TRABZONSPOR'UN GÖZÜ GEDSON'DA

Mevcut kadroda sayısal yoğunluk bulunmasına rağmen alınan verimin düşük kalması sebebiyle harekete geçen bordo-mavili yönetim, teknik direktör Thomas Reis'ın raporu doğrultusunda rotayı daha önce Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formalarını giyen ve Türkiye'yi çok iyi tanıyan Gedson Fernandes'e çevirdi.

THOMAS REIS ONAY VERDİ

Midtjylland forması giyen Phillip Billing’in de yer aldığı transfer listesinde ilk sıralara yükselen 27 yaşındaki Portekizli yıldız, kulübü Spartak Moskova'dan ayrılma talebini yönetimine iletti. Oyuncunun Rusya'dan ayrılmak istemesini ve Süper Lig deneyimini avantaj olarak gören Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Thomas Reis’ın da onay vermesiyle birlikte Spartak Moskova ile resmi temaslara başlama kararı aldı.

HEDEF BONSERVİSİ DÜŞÜRMEK

Rus temsilcisi Spartak Moskova, yıldız orta saha için 18 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Ancak Trabzonspor, oyuncunun takımdan ayrılma isteğini koz olarak kullanarak bu rakamı daha makul bir seviyeye çekmeyi hedefliyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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