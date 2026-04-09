Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, beklenmedik bir şekilde Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti.

EPSTEİN İLE BAĞLANTISI OLDUĞU İDDİALARINI REDDETTİ

Hakkındaki reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yapan Melania Trump, Epstein ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ve onun suçlarından haberi olmadığını savundu.

Yazılı olarak okuduğu açıklamasında, Epstein ile bağlantısı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kendisini karalamak için ortaya atıldığını söyledi.

“DONALD VE BEN ZAMAN ZAMAN PARTİLERE ÇAĞRILDIK"

"Epstein ile hiçbir zaman arkadaş olmadım. Donald ve ben zaman zaman Epstein’ın da davetli olduğu aynı partilere çağrıldık" diyen Trump, Epstein ya da onun ortağı Ghislaine Maxwell ile hiçbir zaman ilişkisi olmadığını, Maxwell ile yalnızca yüzeysel bir yazışma gerçekleştirdiğini belirtti.

KONGRE’YE KAMUYA AÇIK DURUŞMA ÇAĞRISI

Melania Trump, "Beni utanç verici Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren yalanların bugün sona ermesi gerekiyor. Hakkımda yalan söyleyen kişiler etik standartlardan, alçakgönüllülükten ve saygıdan yoksundur. Onların cehaletine itiraz etmiyorum ancak itibarımı lekelemeye yönelik kötü niyetli girişimlerini reddediyorum." diye konuştu. First Lady, Kongre’yi de Epstein’ın suçlarının mağdurlarını merkeze alan kamuya açık duruşma düzenlemeye çağırdı.

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.