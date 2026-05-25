CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tekrar asılıp, isimliği makam odasının kapısına takıldı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde indirilen fotoğrafı tekrar asılırken, isimliği de 12. kattaki makam odasına takıldı. Özgür Özel'in fotoğrafı ise siyah beyaz olarak duvara asıldı.

21 Mayıs Perşembe günü çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine tekrar dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki olarak genel merkezdeki fotoğrafı indirilmişti. Dün ise genel merkezde bulunan Özgür Özel'in fotoğrafı indirilmişti. Bugün CHP Genel Merkezi'nde tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun renkli fotoğrafı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel'in de fotoğrafı siyah beyaz olarak duvara asıldı. Öte yandan 12. katta bulunan makam odasının kapısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının olduğu isimlik de takıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
