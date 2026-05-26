Tokyo'da AVM'ye yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişi hastaneye kaldırıldı

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'da bir kişinin alışveriş merkezine yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kişinin sprey kullanarak alışveriş merkezinin içine yabancı madde püskürtmesi sonucu 19 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polisin şüpheliyi aradığı olayda alışveriş merkezinin içindeki ATM yakınlarına sıkılan maddenin, acı biberde bulunan bir tahriş edici sprey olabileceği belirtildi. Yetkililer, bazı kişilerin boğazlarının ağrıdığını ve kaşındığını ifade ettiğini söyledi. Olayın ardından alışveriş merkezi çevresindeki yolun trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı