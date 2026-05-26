Haberler

İnegöl'de korku dolu anlar: Eski eşinin evini molotofkokteyli attı

İnegöl'de korku dolu anlar: Eski eşinin evini molotofkokteyli attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, eski eşinin yaşadığı eve molotofkokteyli atarak yangın çıkardı. Yangında doğalgaz kombisi patlarken, evde maddi hasar oluştu. Şüpheli kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs, eski eşinin yaşadığı evi molotofkokteyli atarak yakmaya çalıştı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Olay saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Ferhat G.(45) eski eşi Mukaddes U.(43)'nun yaşadığı eve yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe vererek kırdığı mutfak camından içeri attı. Şüpheli olayın ardından hızla kaçarak uzaklaştı. Ev içerisine düşen yanıcı madde kısa sürede yangına neden oldu. Yangın sırasında evde bulunan doğalgaz kombisinin de patladığı öğrenildi. Patlama ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım

Mutlak butlan itirazını silen MHP'nin ağır topundan manidar sözler
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

Takipçileri yasta: 22 yaşındaki fitness fenomeninden acı haber
Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti