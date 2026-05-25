Otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.E.B. yönetimindeki 63 AHP 265 plakalı otomobil, park halindeki bir araca çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

