Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İmralı ziyareti sonrası DEM Parti tarafından yapılan açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden çok sert tepki gösterdi.

"DEVLETE İSTİKAMET ÇİZME HADSİZLİĞİNİN YENİ BİR ÖRNEĞİDİR"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"İmralı ziyareti sonrası PKK uzantısı DEM Parti’nin paylaştığı son açıklama, terör örgütü elebaşının kendisini yapısal bir “kurtarıcı” olarak konumlandırma ve devlete istikamet çizme hadsizliğinin yeni ve güncel bir örneğidir."

"BENİM MODERATÖRLÜĞÜM BİTERSE TÜRKİYE MAHFOLUR ALT METNİ"

Orta Doğu'daki gelişmelerin bir şantaj malzemesi olarak kullandığını vurgulayan Destici şöyle dedi:

"Orta Doğu’daki kaotik atmosferi şantaj malzemesi yapan “bebek katili” stratejik risklerin ancak kendisiyle aşılabileceğini iddia ederek paranoid bir hezeyanla kurtarıcı rolüne soyunmaktadır! 'Benim moderatörlüğüm biterse Türkiye mahvolur' alt metniyle örülü bu narsist tehdit dili, on binlerce vatan evladının katili bir hainin devlet ve millet hafızasıyla dalga geçme fütursuzluğudur."

"İKİ YÜZLÜ BİR TİYATROYU YÖNETMEKTEDİR"

Sahadaki gerçeklerin bu iddiaları boşa çıkardığını belirten Destici şu sözleri kaydetti:

"Üstelik sahadaki gerçeklik bu sözde rolü boşa düşürmektedir. Suriye’den Irak’a, dağ kadrosundan diasporaya kadar hiçbir terör unsuru üzerinde bütüncül fiili bir etkisinin kalmadığı defalarca tescillenmiştir. Buna rağmen İmralı canisi , masada başka, dağda başka konuşan; bir yandan 'Ortadoğu'da mikro-milliyetçilik zarar verir' derken diğer yandan ABD-CENTCOM-İsrail himayesinde bölücü 'dört parça kürdistan' idealini diri tutan iki yüzlü bir tiyatroyu yönetmektedir."

BBP lideri şunları aktardı: "Resmi ligimizdeki bir futbol takımını dahi “kürdistanın takımı” diye etiketleyen bu anlayış, silah bırakmadan ve nedamet göstermeden “almadan vermeyiz” şantajıyla süreci pazarlığa çevirmeye çalışmaktadır."

"MİLLİ BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZ SİLAH GÖLGESİNDE TARTIŞILAMAZ"

Devletin ve milletin bu oyunlara asla geçit vermeyeceğinin altını çizen Destici, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:

"Söz konusu açıklamaya karşı aziz milletimizin ve kadim 'devlet aklı'mızın duruşu nettir: Bu ülkenin mukadderatına ihanet etmiş bir hainin kurtarıcı rollerine ve terörün vesayetindeki siyasi yapıların bu reddiyeyi meşrulaştırma çabalarına geçit verilmeyecektir! Milli birlik ve bütünlüğümüz silah gölgesinde tartışılamaz. Türkiye Cumhuriyeti; terörle mücadelesini de bölgesel politikalarını da eli kanlı bir terör aparatına ihtiyaç duymadan, kendi 'devlet aklı' ve milli iradesiyle yürütme kudretine sahiptir. Ve biiznillah öyle olacaktır."