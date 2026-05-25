İskoçya'da McTominay'in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı

İskoçya Bankası, Napolili futbolcu Scott McTominay’in ikonik röveşata vuruşunu 20 sterlinlik banknota koydu.

Royal Bank of Scotland'dan yapılan açıklamada, "Sadece 100 adet bulunuyor; bunların 50'si dağıtılacak, 25'i çekilişte, 25'i ise açık artırmada verilecek. Şimdi birini kazanma şansı sizin olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada 22 Mayıs'ta başlayan çekiliş ve açık artırmanın 26 Haziran'da sona ereceği ve elde edilen gelirin evsizlikle mücadele eden bir vakfa bağışlanacağı aktarıldı. McTominay'in yer aldığı banknot, İskoçya Milli Takımı’nın 18 Kasım 2025'te Danimarka’yı 4-2 mağlup ederek 1998’den bu yana ilk kez FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmasını kutlamak amacıyla basıldı. Scott McTominay, söz konusu maçta takımının ilk golünü atmıştı.

