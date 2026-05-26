Altay Bayındır adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş, gelecek sezon yürürlüğe girecek olan 10+4 yabancı kuralı nedeniyle transfer planlarını değiştirerek Türk bir kaleciye öncelik verdi. Siyah-beyazlılar, Manchester United'dan ayrılması beklenen Altay Bayındır'ı transfer etmeyi planlıyor. Milli kalecinin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

  • Beşiktaş, yeni sezonda kaleyi Türk bir kalecisine emanet etme kararı aldı.
  • Beşiktaş'ın birinci transfer hedefi, Manchester United'dan ayrılması beklenen Altay Bayındır.
  • Altay Bayındır, Manchester United'da forma şansı bulamadığı için Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek olan 10+4 yabancı kuralı, Beşiktaş’ta transfer planlamasını baştan aşağı değiştiriyor. Siyah-beyazlı yönetim, kadro yapılanmasında hata yapmamak adına önceliği kaleye verdi.

İLK HEDEF ALTAY BAYINDIR

Yeni sezonda kaleyi sağlama almak isteyen Beşiktaş, transfer döneminde ilk olarak yabancı bir örümcek adam takviyesi yapmayı hedeflerken planlarını değiştirdi. Siyah-beyazlı kurmaylar, kaleyi Türk bir eldivene emanet etme kararı aldı. Bu isimlerin başında da Manchester United'dan ayrılması beklenen Altay Bayındır bulunuyor. Yönetimin, Dünya Kupası başlamadan Altay transferini bitirmek için harekete geçeceği aktarıldı. 

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK

İngiltere'de formayı kaptıran ve uzun bir süredir forma giyemeyen Altay Bayındır'ın da yeniden forma giymek istediği belirtildi. 28 yaşındaki kalecinin bu doğrultuda Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı vurgulandı. 

SEZON PERFORMANSI

Milli eldiven bu sezon Manchester United formasıyla 6 maçta görev yaparken, kalesinde 11 gol gördü. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Altay Bayındır'ın Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
