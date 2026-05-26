Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine başlamasının ardından parti genel merkezinde 24 kişinin işine son verildiği öğrenildi. Teknik ofisten üye kabul birimine kadar farklı bölümlerde görev yapan çalışanların çıkarıldığı belirtilirken, bayram sonrası yeni tasfiyelerin gündeme gelebileceği iddia edildi. Görevine son verilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çalışanı Çimen Çetin’in paylaşımı ise dikkat çekti.

CHP’de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine başlamasıyla birlikte parti genel merkezinde ilk dikkat çeken adım personel değişikliği oldu.

Edinilen bilgilere göre CHP Genel Merkezi’nde teknik ofisten üye kabul birimine kadar farklı departmanlarda görev yapan 24 çalışanın işine son verildi. Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre, bayram sonrası işten çıkarmaların devam edebileceği değerlendiriliyor.

İSİM TABELALARI İNDİRİLDİ

Kılıçdaroğlu’nun göreve başlamasının ardından genel merkez binasında da dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Genel merkezde bazı ofislerin girişlerinde yer alan isim tabelalarının indirildiği öğrenildi.

Parti içindeki yeniden yapılanma sürecinin önümüzdeki günlerde daha geniş kapsamlı şekilde devam edebileceği öne sürülüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ’NDEN TEPKİ

İşine son verilen isimlerden biri olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim biriminde görev yapan Çimen Çetin de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Çetin paylaşımında, “Evet, o isimlerden biri de benim. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi… Hadi size iyi bayramlar ‘yeni yönetim’…” ifadelerini kullandı.

CHP KULİSLERİ HAREKETLENDİ

CHP kulislerinde yaşanan gelişmelerin, parti içindeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceği yorumları yapılıyor. Özellikle kurultay süreci sonrası başlayan tartışmaların ardından gelen personel değişiklikleri, parti tabanında da geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan bazı parti kaynakları, yeni yönetimin genel merkez yapılanmasını tamamen değiştirmeyi planladığını öne sürerken, resmi makamlardan konuya ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Yorumlar (1)

Burhan ÇABUK:

İdeali kaç telefon!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

