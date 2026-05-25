Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü

Süper Lig'i şampiyonlukla taçlandıran Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanması ve transfer çalışmaları için gaza bastı.

GALATASARAY'IN BERTUĞ ISRARI

A Spor'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekibin hücum hattını güçlendirmek adına listesine aldığı isimlerin başında, RAMS Başakşehir forması giyen genç forvet Bertuğ Yıldırım geliyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR'İN TALEBİ

Geleceğe yatırım yapmak ve yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, genç golcü için RAMS Başakşehir'in kapısını çaldı. Ancak turuncu-lacivertli yönetimin Bertuğ Yıldırım için 15 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi, sarı-kırmızılı kurmayları alternatif formüller üretmeye zorladı.

TAKAS + PARA FORMÜLÜ

İstenen yüksek bonservis maliyetini düşürmeyi hedefleyen Galatasaray yönetimi, transferi "takas + bir miktar para" modeliyle bitirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Başakşehir'e sunulacak teklifte iki ismin gözden çıkarıldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren sol bek Kazımcan Karataş ve hücum oyuncusu Ahmed Kutucu'yu takasta kullanarak bu transferi noktalamak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon RAMS Başakşehir formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Bertuğ Yıldırım, çıktığı 22 resmi müsabakada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç santrfor bu maçlarda takımına 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayarak hücum hattındaki etkisini kanıtladı.