Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran kadroda yer almazken, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez de kadroda yer aldı.
JHON DURAN YOK, DAVINSON SANCHEZ KADRODA
Kolombiya Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre; Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran kadroda kendisine yer bulamadı. Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez ise ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
Kolombiya'nın kadrosu şöyle:
Kaleci: Camilo Vargas , Alvaro Montero, David Ospina
Defans: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado
Orta Saha: Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin, Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodriguez, Jamınton Campaz
Forvet: Juan Camilo Hernandez, Luis Diaz, Luis Suarez, Carlos Andres Gomez, Jhon Cordoba