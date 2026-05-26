Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Elazığ’ın Sivrice ilçesi sabah saatlerinden itibaren peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı. AFAD verilerine göre 4 saat arayla yaşanan 3.6 ve 3.9 büyüklüğündeki depremler bölgede tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar yaşanan sarsıntılar sonrası dışarı çıktı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde sabah saatlerinden itibaren peş peşe depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.37’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin derinliği 11.07 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

SABAHA KARŞI DA SALLANMIŞTI

Bölgede günün ilk depremi ise sabaha karşı meydana geldi. Saat 06.45’te yine Sivrice merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Aynı bölgede kısa aralıklarla yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ederken, bazı kişiler sarsıntı sonrası evlerinden dışarı çıktı.

Sarsıntıların ardından bölgede herhangi bir olumsuz durum bilgisi alınmadı. 

