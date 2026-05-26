Trump'tan İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumla ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ya ABD'ye teslim edilerek ya da uluslararası denetimde imha edilmesi gerektiğini açıkladı.

ABD ile İran arasındaki gerilimi kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik çabalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyum konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun kesin bir şekilde imha edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zenginleştirilmiş Uranyum (Nükleer Toz!), ya buraya getirilip imha edilmek üzere derhal ABD'ye teslim edilecek ya da tercihen İran ile işbirliği ve koordinasyon içinde; Atom Enerjisi Komisyonu veya muadili bir kurumun denetiminde bulunduğu yerde veya kabul edilebilir başka bir konumda imha edilecek" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
