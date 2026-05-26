Haberler

Taşıyıcı annelik skandalında hapis cezası

Güncelleme:
Yonca K. ile ilişki yaşayan iş insanı Feramuz G., Gürcistan'da taşıyıcı annelikle ikiz çocuk sahibi oldu ve çocukların annesi olarak Yonca K.'yı gösterdi. DNA testiyle Yonca K.'nın anne olmadığı kanıtlanınca mahkeme, Feramuz G.'ye 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Yonca K. ile iş insanı Feramuz G. duygusal ilişki yaşadı. Feramuz G., Türkiye'de yasak olan taşıyıcı annelik yöntemiyle Gürcistan'da ikiz çocuk sahibi oldu ve çocukların annesi olarak Yonca K.'yı gösterdi. Yonca K., mahkemeye başvurarak annesi olmadığının tespitini istedi. DNA testiyle Yonca K.'nın anne olmadığı kanıtlandı. Mahkeme, Feramuz G.'yi 'zincirleme şekilde çocuğun soy bağını değiştirme' suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı ve cezayı ertelmedi. Sanık, suçlamaları kabul etmezken, mahkeme kamu düzeni gerekçesiyle kararı verdi.

