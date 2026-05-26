Taşıyıcı annelik skandalında hapis cezası

Yonca K. ile iş insanı Feramuz G. duygusal ilişki yaşadı. Feramuz G., Türkiye'de yasak olan taşıyıcı annelik yöntemiyle Gürcistan'da ikiz çocuk sahibi oldu ve çocukların annesi olarak Yonca K.'yı gösterdi. Yonca K., mahkemeye başvurarak annesi olmadığının tespitini istedi. DNA testiyle Yonca K.'nın anne olmadığı kanıtlandı. Mahkeme, Feramuz G.'yi 'zincirleme şekilde çocuğun soy bağını değiştirme' suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı ve cezayı ertelmedi. Sanık, suçlamaları kabul etmezken, mahkeme kamu düzeni gerekçesiyle kararı verdi.

Kaynak: Haber Merkezi