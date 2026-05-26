Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili davada verilen “mutlak butlan” kararının ardından genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk açıklamaları siyaset gündemine oturdu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayarak sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğrafı paylaştı. Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, parti içinde disiplin sürecinin işletileceğini ve bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi.

“ARINACAĞIZ, KAZANACAĞIZ”

İddiaya göre süreç hemen başlamayacak. Önce kurulacak komisyonun kişiler, eylemler ve iddialarla ilgili rapor hazırlayacağı, ardından disiplin mekanizmasının devreye alınacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede, “Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Atik ayrıca, başlatılması planlanan süreçte tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumunun da değerlendirilebileceğini ileri sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL İDDİASI

Fatih Atik, Özgür Özel’in Meclis’teki “Grup Başkanı” unvanına ilişkin de dikkat çeken bir iddia gündeme taşıdı.

İddiaya göre, Meclis Başkanlığı’nın mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrası Özel’in grup başkanlığı sıfatının geçersiz olduğunu ilettiği öne sürüldü. Bayram sonrası Meclis’e resmi yazı gönderileceği ve Özgür Özel’in Meclis sistemindeki unvanının kaldırılacağı iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com