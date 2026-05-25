Koku oteli sarınca gerçek ortaya çıktı: 6 gün önce öldüğü belirlendi

Elazığ'da yurt dışından gelen 72 yaşındaki Tacim Yeşil, otel odasında yaklaşık 6 gün önce hayatını kaybetti. Durum, odayı koku sarmasıyla fark edildi.

Elazığ'da 72 yaşındaki yaşlı adam, otel odasında ölü bulundu. Şahsın 6 gün önce hayatını kaybettiği ve gerçeğin oteli koku sarınca ortaya çıktığı öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yurt dışından memleketi Elazığ'a gelen Tacim Yeşil (72) otele yerleşti. Burada bir süre kaldıktan sonra tekrar yurt dışına gidecek olan şahıstan uzun süre haber alınamadı. Ardından kaldığı oteli koku sarınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, odaya girdiklerinde şahsın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre yaklaşık 6 gün önce öldüğü belirlenen yaşlı adamın cansız bedeni, polis ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
