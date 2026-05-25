Haberler

Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi

Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalyan futbol insanı Paolo Maldini, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile görüştüğü anları paylaştı. Milanlı futbolcu Rafael Leao, bu paylaşıma yorum yaparak ''Efsane'' notunu düştü.

Dünya futbolunun ve İtalya'nın efsane isimlerinden Paolo Maldini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya geldiği Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MALDINI'DEN HAKAN SAFİ PAYLAŞIMI

Safi ile çekilen fotoğrafını paylaşan İtalyan futbol adamı, yayınladığı mesajda birlikte harika vakit geçirdiklerini belirtti. Hakan Safi'den övgüyle bahseden efsane savunmacı, onun için "Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost" ifadelerini kullandı. Futbol üzerine verimli sohbetler gerçekleştirdiklerini de ekleyen Maldini, gelecekte birlikte daha pek çok anı paylaşmaya devam edeceklerine inandığını söyleyerek Safi'ye teşekkür etti.

LEAO'DAN SÜRPRİZ YORUM

Milan'ın Portekizli oyuncusu Rafael Leao, bu paylaşıma sürpriz bir yorumda bulundu. İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu, paylaşıma ''Efsane'' notunu düştü. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım

Mutlak butlan itirazını silen MHP'nin ağır topundan manidar sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvara döndü, herkes aynı detaya takıldı
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Aç gözlülüğü sonu oldu! Fındık bahçesinde kan donduran ölüm
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor