DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti’nin Kurban Bayramı bayramlaşma programında CHP’ye yer verilmemesi dikkat çekti. Programda AK Parti, MHP ve DEVA Partisi gibi partiler yer alırken, CHP’nin listede olmaması siyasi kulisleri hareketlendirdi. Kararın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla bağlantılı olduğu tahmin edilirken, genel merkezin tahliyesi sonrasında DEM Parti heyeti Özgür Özel'i Meclis'teki odasında ziyaret etmişti.
DEM Parti, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partilerle gerçekleştireceği bayramlaşma programını duyurdu. Açıklanan programda CHP’nin yer almaması siyasi kulislerde dikkat çekti.
Partiden yapılan açıklamada, siyasi partilere ziyaret gerçekleştirecek heyetin Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu’ndan oluşacağı belirtildi.
DEM Parti Genel Merkezi’ne yapılacak ziyaretlerde ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan’ın heyetleri karşılayacağı ifade edildi.
CHP PROGRAMDA YER ALMADI
DEM Parti’nin açıkladığı bayramlaşma programında MHP, Gelecek Partisi, DYP, Yeniden Refah Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi ve DEVA Partisi yer aldı. Ancak CHP’nin program dışında bırakılması dikkat çekti.
DEM Parti'nin bayramlaşma programı şöyle:
09:25-09:40 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
10.15-10.30 Gelecek Partisi
11:00-11:15 Doğru Yol Partisi (DYP)
12:05-12:20 Yeniden Refah Partisi
12.30-12-45 Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ)
13.30-13.45 Saadet Partisi
14:00-14:15 Anavatan Partisi
15.30-15.45 DEVA Partisi
ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK ZİYARETİ YAPILMIŞTI
Kararın, istinaf mahkemesinin CHP kurultayına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’yla bayramlaşmama tercihi olduğu değerlendirildi. DEM Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi sonrasında Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etmiş ve desteklerini sunmuştu.
SİYASET KULİSLERİ HAREKETLENDİ
DEM Parti’nin CHP’yi bayramlaşma programına almaması Ankara kulislerinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle CHP’de yaşanan yönetim değişikliği sonrası muhalefet partileri arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.