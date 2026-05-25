Haberler

Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Andrew Robertson'ın yeni takımı belli oluyor. Liverpool'a veda eden İskoç yıldızın Tottenham ile 2 yıllığına anlaştığı belirtildi.

  • Andrew Robertson, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Tottenham ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Robertson, Liverpool formasıyla 2 Premier Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.
  • İskoç sol bek, bu sezon Liverpool'da 36 resmi maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu iddia edilen İskoç sol bek Andrew Robertson'dan kötü haber geldi. Liverpool ile yollarını ayıran deneyimli savunmacı Premier Lig'de kalıyor. 

TOTTENHAM İLE 2 YILLIK ANLAŞMA

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Premier Lig ekibi Tottenham, 32 yaşındaki Robertson ile el sıkıştı. Londra temsilcisinin, yıldız oyuncu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığı ve transferin kısa bir süre içinde duyurulacağı belirtildi. Küme düşme korkusu yaşayan Tottenham, ligin son haftasında Everton'ı 1-0 yenerek Premier Lig'de kalmayı başarmıştı ve yeni sezonun ilk önemli hamlesini savunmaya yapmış oldu.

GÖZ KAMAŞTIRAN KARİYER

Liverpool formasıyla son maçına Brentford karşısında çıkan ve taraftarlara veda eden Andrew Robertson, Merseyside ekibinde çok önemli başarılara imza attı. İngiliz deviyle 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 1 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma başarısı gösterdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool forması altında istikrarlı bir görüntü çizen İskoç sol bek, 36 resmi maçta görev alarak yaklaşık 2000 dakika sahada kaldı. Robertson, bu karşılaşmalarda takımına 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım

Mutlak butlan itirazını silen MHP'nin ağır topundan manidar sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında firari kilit isim yakalandı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı

"Mutlak butlan" kararına önce itiraz etti, sonra geri adım attı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar

Tanıdınız mı? Gözünü şişirip üstünü başını yırttılar
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti