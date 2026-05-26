Bybit kullanıcı varlıklarını dondurdu, lisanssız borsalara dikkat

@cryptolyxe kullanıcı adıyla bilinen kripto içerik üreticisi, global kripto para borsası Bybit'in hesabını hiçbir gerekçe sunmaksızın dondurduğunu ve 200.000 dolarlık kişisel fonunu bloke ettiğini X hesabından kamuoyuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede 600 bini aşkın görüntülemeye ulaştı.

Kullanıcı paylaşımında, hesabını 2 yılı aşkın süredir sorunsuz kullandığını, bu sürede 9 haneli işlem hacmine ulaştığını ve 7 haneli bakiyesini Bybit’te tuttuğunu belirtti. Hesabın, 10.000 dolarlık bir yatırma işleminin ardından 3 gün önce dondurulduğunu ifade etti. Kullanıcı, Bybit’te KYC doğrulamasını eksiksiz yapmasına rağmen parasına el konulduğunu, herhangi bir şekilde para çekme işlemi yapamadığını belirtti.

BENZER SORUNU YAŞAYAN BİRÇOK KULLANICI VAR

Paylaşım büyük yankı uyandırırken kripto topluluğundan pek çok kullanıcı benzer sorunlar yaşadığını belirten paylaşımlar yaptı. Bazı kullanıcılar, aynı sorunla karşılaştıklarını, blokenin kaldırılması için aylarca beklediklerini, müşteri temsilcilerinin bu süre boyunca hiçbir sorularına yanıt vermediğini ifade etti. Kullanıcılardan bazıları Bybit'in dondurma gerekçesi sunmadan hesabı yalnızca "şüpheli aktivite" gerekçesiyle dondurduğunu, bu durumun giderek sıklaştığını ve bu nedenle Bybit hesaplarını sildiklerini belirtti.

BYBIT TÜRKİYE'DE YASAKLI FAALİYETLERE DEVAM EDİYOR

Temmuz 2024'te yürürlüğe giren 7518 sayılı Kanun ile SPK lisansı bulunmayan yabancı kripto platformlarının Türk kullanıcılara yönelik referans programı yürütmesi, Türkçe dil desteği sunması ve pazarlama faaliyetlerinde bulunması açıkça yasaklandı. Bybit ise bu yasağı tanımıyor. Yüz binlerce takipçiye sahip Türk kripto fenomenleri ve Telegram kanal yöneticileri aracılığıyla referans sistemi kesintisiz yürütülüyor. Türk kullanıcılar yüksek riskli kaldıraçlı işlemlere yönlendiriliyor. Fenomenlerin Bybit'e kazandırdıkları her kullanıcının yaptığı işlemlerden yaşam boyu komisyon aldığı, üst sınırı bulunmayan bu yapının SPK tarafından yasaklandığı hatırlatılıyor. Haberler.com'un araştırma haberlerinin yayımlanmasının ardından bazı fenomenler sosyal medya hesaplarını gizlese de referans linkleri akif şekilde kullanılıyor. Hollanda'da 2,25 milyon Euro para cezası, Fransa'da kara liste ve Hindistan'da 1 milyon dolarlık yaptırımla karşılaşan Bybit'in Türkiye'deki bu tutumu, düzenleyicilerle küresel ölçekteki geriliminin yeni bir halkasını oluşturuyor.

BYBIT'İN MERKEZİ SEYŞELLER'DE

Bybit Technology Limited (Eski ismiyle Bybit Fintech Limited) ismiyle faaliyetlerine devam eden Bybit’in merkezi offshore cenneti olan, Afrika’nın en küçük ülkesi Seyşeller’de yer alıyor. Türkiye’de SPK’nın faaliyetteki kripto varlık hizmet sağlayıcılar listesinde olmayan Bybit gibi yabancı platformlarda işlem yapan Türk kullanıcılar yasal güvenceden yoksun kalıyor. SPK lisanslı bir borsada hesap dondurma ya da fon blokesi gibi bir durumda kullanıcılar doğrudan SPK'ya başvurabiliyor. Bybit gibi lisanssız ve yurt dışı merkezli bir platformda ise bu yolların tamamı fiilen kapalı. Uzmanlar, yurt dışında tescil edilmiş lisanssız bir platforma karşı Türkiye'den hukuki süreç başlatmanın son derece güç olduğunu vurguluyor. Fon blokesi ya da hesap dondurma uygulamalarına karşı etkin bir yaptırım mekanizması işletilemiyor; kullanıcının tek muhatabı platformun kendi destek hattı kalıyor.

