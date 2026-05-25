Haberler

''Görüşmedim'' diyerek açıkladı! Aziz Yıldırım'dan Jorge Jesus ve Aykut Kocaman sözleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, göreve getirmeyi düşündüğü teknik direktörle ilgili konuştu. Yıldırım, yaptığı açıklamada "Jorge Jesus ile hiç konuşmadım ve görüşmedim. Beni şampiyonluk maçlarına davet ettiler, gitmedim. Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz'' dedi.

  • Aziz Yıldırım, Jorge Jesus ile hiç konuşmadığını ve görüşmediğini açıkladı.
  • Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın gerektiği takdirde teknik direktör olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
  • Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile 2003'ten beri tanıştıklarını ve son görüşmelerinde 5 futbolcu önerdiğini ancak hiçbirinin alınmadığını belirtti.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor ekranlarında seçim gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''JESUS İLE GÖRÜŞMEDİM''

İsmi Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus'un gündeminde olmadığını belirten Aziz Yıldırım, "Jorge Jesus ile hiç konuşmadım ve görüşmedim. Beni şampiyonluk maçlarına davet ettiler, gitmedim'' dedi. 

''AYKUT KOCAMAN GEREKTİĞİ TAKDİRDE OLABİLİR''

Fenerbahçe ile anılan bir başka teknik direktör Aykut Kocaman'ın seçenekler arasında olduğunu ifade eden Yıldırım, "Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek." ifadelerini kullandı. 

''JOSE MOURINHO BENİ 2003'TEN BİLİYOR''

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile ilgili de konuşarak, "Mourinho beni 2003'ten biliyor. O zaman bir menajer getirmek istedi, karar verememiştik. Oradan Porto'ya gitti. Son görüşmemizde 5 tane futbolcu söylemiştim, o da 'Bunlar gerçekse iyi' demiş. Ama sonra o kadar transfer yapıp hiçbirini almadılar." değerlendirmesinde bulundu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım

Mutlak butlan itirazını silen MHP'nin ağır topundan manidar sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında firari kilit isim yakalandı
'Bundan sonra meydanlardayız' diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor

"Bundan sonra meydanlardayız" demişti: İlk mitingin adresi belli oldu
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar

Tanıdınız mı? Gözünü şişirip üstünü başını yırttılar
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor