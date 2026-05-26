2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

2,3 milyon takipçisi bulunan 22 yaşındaki Brezilyalı ünlü fitness fenomeni Gabriel Ganley, Sao Paulo'daki evinde ölü bulundu. 23 Mayıs günü bir arkadaşı tarafından mutfak zemininde hareketsiz halde bulunan genç sporcunun ani vefatı sponsoru tarafından da doğrulandı. Konuyla ilgili inceleme başlatan yetkililer, bu aşamada olayı "şüpheli ölüm" kategorisinde değerlendirdiklerini bildirdi.

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan 22 yaşındaki Brezilyalı fitness fenomeni Gabriel Ganley, Sao Paulo'daki evinde ölü bulundu. Instagram'da 2,3 milyon takipçisi bulunan genç sporcunun ani ölümü, spor camiasında ve takipçileri arasında büyük bir üzüntü yarattı. 

MUTFAK ZEMİNİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yerel medya kuruluşlarından edinilen bilgilere göre, Gabriel Ganley'nin cansız bedenini evine gelen bir arkadaşı fark etti. Genç fenomenin mutfak zemininde hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde Ganley'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYET BULGUSU YOK, ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Genç sporcunun ölümüne neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatan yetkililer, bu aşamada olayı "şüpheli ölüm" kategorisinde değerlendirdiklerini bildirdi. Bununla birlikte, evde ve olay yerinde ilk etapta cinayete veya zorlamaya işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

GEÇMİŞTEKİ STEROİD İTİRAFI GÜNDEME GELDİ

Henüz 15 yaşındayken vücut geliştirmeye başlayan Gabriel Ganley, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda geçmişte kas gelişimini hızlandırmak için anabolik steroid kullandığını takipçilerine itiraf etmişti. Kısa vadede performansı ve kas kütlesini artıran bu maddelerin; uzun vadede kalp krizinden karaciğer hasarına, hormonal bozukluklardan depresyona kadar hayati risk barındıran ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği biliniyor.

Öte yandan genç fenomenin, geçtiğimiz yıl geçirdiği ağır bir zatürre nedeniyle de podyumlara ve yarışmalara geçici bir süre ara vermek zorunda kaldığı öğrenildi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

anabolik steroidlerin karaciğer ve böbrekleri ve AŠIRI šekilde kalbi yiprattigini bildikleri halde uslanmıyorlar bir türlü.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

