Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP hakkında verilen mutlak butlan kararına yönelik eleştirel paylaşımını silmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda somut hukuki tartışmalara değinmeyerek, partisinin adalet anlayışına ve misyonuna vurgu yaptı.

FETİ YILDIZ'DAN "ADALET VURGUSU"

Yıldız mesajında, MHP’nin adaleti yeryüzüne hakim kılmak ve bu ideali Türk milletinin öncülüğünde gerçekleştirmek isteyenlerin buluşma noktası olduğunu belirtti. Siyasi kulislerde, Yıldız’ın ilk paylaşımını silerek bu tarz felsefi bir açıklama yapması, güncel polemiklerden uzaklaşma stratejisi olarak yorumlandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

"MHP, ADALETİ YERYÜZÜNE HAKİM KILMAK MİMARINI TÜRK MİLLETİ YAPMAK İSTEYENLERİN BULUŞMA MERKEZİDİR"

Yıldız şunları söyledi: " Milliyetçi Hareket Partisi, olağanüstü bir tecrübenin, milli bir birikimin, imrenilecek bir disiplinin merkezidir. Binlerce yıllık tarihi-kültürel bir mirasa, 200 yıllık düşünsel bir geçmişe, 57 yıllık yiğit bir mücadele geleneğine sahiptir. İnsanlığın tüm zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak mimarını da Türk Milleti yapmak isteyenlerin buluşma merkezidir."

"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN YETKİ ALANI GENEL KURUL SEÇİMİNE KADARDIR"

Öte yandan Yıldız mutlak butlan kararına itiraz ettiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "2820 sayıl Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. madde, 11. fıkrası mevcutken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir."

2820 SAYILI KANUN'UN İLGİLİ HÜKMÜ NE DİYOR?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun "Seçimlerin Yapılması" başlıklı 21. maddesinin 11. fıkrasında, siyasi partilerin büyük kongreleri ile il ve ilçe kongrelerinde yapılan seçimler ve bu seçimlere ilişkin itirazların seçim kurullarınca incelenip karara bağlanacağı düzenleniyor. Söz konusu fıkra şöyle:

HAKİM 1-2 AYDAN FAZLA SÜRE OLMAMAK KAYDIYSA SEÇİMLERİN YENİLENECEĞİ TARİHİ TESPİT EDER

" Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür."

Kaynak: Haberler.com