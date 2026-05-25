Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Milan ile ayrılma ihtimali bulunan Strahinja Pavlovic için devrede olduğu iddia edildi.

  • Strahinja Pavlovic'in Milan'dan ayrılması bekleniyor.
  • Galatasaray ve Fenerbahçe, Pavlovic'e yeniden ilgi gösteriyor.
  • Pavlovic, Milan formasıyla 38 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti.

Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçıran Milan'da sezon büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. 

PAVLOVIC MILAN İLE YOL AYRIMINDA

Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran İtalyan ekibi, ligin son 4 haftasında 3 mağlubiyet aldı, ligi 5. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetti. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'taki habere göre; Milan'daki başarısız sezon sonrası bazı oyuncuların geleceğini mercek altına aldı. Haberde, 25 yaşındaki stoper Strahinja Pavlovic'in takımdan ayrılmasının beklendiği aktarıldı. 

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DEVREDE

Haberin devamında, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız transfer dönemlerinde olduğu gibi Pavlovic'e yeniden ilgi gösterdiği belirtilirken, iki takımın da kesenin ağzını açmaya hazır olduğu vurgulandı. Ayrıca Manchester United'ın da Sırp futbolcu için devrede olduğu yazıldı. 

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Milan formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Strahinja Pavlovic, İtalyan ekibinde çıktığı 38 maçta 5 gol ve 1 asistlik dikkat çekici bir hücum katkısı da sağladı. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 1.94 boyundaki dev stoperin Milan ile 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor. 

Cemre Yıldız
