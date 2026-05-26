Haberler

Tabiat parkında gölde cansız bedeni bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Tabiat parkında gölde cansız bedeni bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'nda bir gölette cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Rukiye Görgin'in, olaydan önce 8,5 saat boyunca göl çevresinde vakit geçirdiği ve çantasından 25 bin TL nakit para ile altın çıktığı belirlendi. Polis, genç kadının Sakarya'ya geliş nedenini ve son görüşmelerini araştırıyor.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'nda gölette cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin'in (26) son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının olaydan önce uzun süre göl çevresinde vakit geçirdiği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Gölette hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan genç kadının Rukiye Görgin olduğu belirlendi. Mersin'in Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Görgin'in, sabah saatlerinde otobüsle Sakarya'ya geldiği ve ardından Arifiye'ye geçtiği tespit edildi.

Genç kadının yaklaşık 8,5 saat boyunca göl çevresinde vakit geçirdiği öğrenildi. Görgin'in ağır adımlarla gölete doğru yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇANTASINDAN PARA VE ALTIN ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde genç kadının yanında bulunan çantasında yaklaşık 25 bin TL nakit para ile altın olduğu görüldü. Görgin'e ait cep telefonuna ise ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Polisin, genç kadının son 48 saate ait HTS kayıtlarını incelemeye aldığı, olay öncesinde kimlerle görüştüğünü ve Sakarya'ya geliş nedenini araştırdığı öğrenildi.

Öte yandan Rukiye Görgin'in Tarsus'ta bir markette kasiyer olarak çalıştığı ve bekar olduğu belirtildi. Genç kadının biriyle buluşmak amacıyla Sakarya'ya gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rukiye Görgin'in cenazesi, Sakarya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi. Genç kadının annesinin, cansız bedeninin bulunduğu gün Tarsus'ta kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim

Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

Görüştüğü golcünün ismini verdi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım

Mutlak butlan itirazını silen MHP'nin ağır topundan manidar sözler