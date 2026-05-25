AK Parti, bayramda CHP'yi ziyareti edecek

Siyasi partilerin Kurban Bayramı programları şekillenirken, AK Parti ve CHP arasındaki bayramlaşma trafiğine dair bilgiler netleşti. Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada, iki parti arasında karşılıklı gerçekleşecek bayramlaşma ziyaretlerinin perde arkasını paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile görüştüğünü belirten Burhan, bu yılki ziyaretlerde görev alacak heyetlerin ve heyet başkanlarının kesinleştiğini duyurdu.

  • AK Parti, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki 3 kişilik heyetle CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.
  • CHP heyeti, iade-i ziyaret kapsamında AK Parti Genel Merkezi'ne gidecek ve kabulün başında Hüseyin Yayman olacak.

3 KİŞİLİK AK PARTİ HEYETİ CHP'YE GİDECEK

Gazeteci Sinan Burhan, liderlerin ve partilerin bayram programı netleşirken edindiği bilgileri aktardı. Doğrudan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile görüştüğünü belirten Burhan, aldığı bilgiyi şu sözlerle ifade etti:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur Hanımefendi’yi aradım. Kendisi bana, 'Biz CHP Genel Merkezi’ne gideceğiz. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığında 3 kişilik heyetle CHP Genel Merkezi’ne gideceğiz' dedi."

AK PARTİ HEYETİNE RESUL KURT BAŞKANLIK EDECEK

Ziyaret trafiğinin detaylarına göre, AK Parti’yi temsilen CHP Genel Merkezi’ne gidecek olan 3 kişilik resmi heyetin başkanlığını AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt üstlenecek. Heyet, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek partililerle bayram tebriğinde bulunacak.

CHP HEYETİNİ HÜSEYİN YAYMAN KARŞILAYACAK

Karşılıklı diyalog zemini kapsamında, CHP yöneticilerinden oluşan bir heyet de iade-i ziyaret amacıyla AK Parti Genel Merkezi’ne gidecek. AK Parti çatısı altında gerçekleşecek bu resmi kabulün detaylarını da aktaran Burhan, Belgin Uygur'un "CHP Genel Merkezi’nin yöneticilerini de AK Parti’de kabul edeceğiz. O kabulün başında da Hüseyin Yayman olacak" dediğin aktardı. 

BAYRAMIN GÜNDEMİ SİYASİ DİYALOG

    Partiler arası bayramlaşma geleneğinin bu yıl her iki merkezde de üst düzey temsilcilerle sürdürülecek olması, siyaset kulislerinde iki parti arasındaki diyalog kanallarının açık tutulması açısından önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

    Elif Yeşil
    Yorumlar (1)

    Yılmaz TUTAL:

    Günah çıkartmak için mi ?

