'Adı açıklanırsa mahvolurum' demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet ile yolsuzluk ağını hedef alan dev soruşturmada çok kritik bir gizem çözüldü. Soruşturmada "etkin pişmanlık"tan yararlanarak itirafçı olan tutuklu iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın, can güvenliği endişesiyle adını vermekten çekindiği o üst düzey muhalefet liderinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu iddia edildi.

Yargı kaynaklarından sızan bilgilere göre, milyarlık döküm ihalelerine aracılık ettiği ileri sürülen bu ismin deşifre olması davanın tüm seyrini değiştirecek.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İmamoğlu Çıkar amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü dev İBB soruşturmasında taşlar yerinden oynadı. Soruşturma kapsamında "etkin pişmanlık"tan yararlanan iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın, can güvenliği endişesiyle adını vermekten çekindiği ve "Çok önemli bir kişi, açıklanırsa ailem maddi manevi çöker" dediği gizemli muhalefet liderinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu öğrenildi. Güçlü yargı kaynaklarına dayanan şok iddiaya göre Dervişoğlu; Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresi ile kara para trafiğinin merkezindeki Murat Gülibrahimoğlu’nu Beylikdüzü’nde bir restoranda bir araya getirerek milyarlık döküm ihalelerine aracılık etti ve ardından "komisyon" pazarlığına oturdu.

"AÇIKLANIRSA AİLEM MAHVOLUR" DEDİĞİ İSİM LİDER ÇIKTI

Sarp Yalçınkaya’nın savcılık ifadesinin 5. sayfasında yer alan sarsıcı itiraflarda, "Murat Gülibrahimoğlu’na referans olup Ekrem İmamoğlu çevresi ile tanışmasını sağlayan kişi can güvenliğim açısından ismini veremeyeceğim bir siyasetçidir" diyerek gizlediği ismin Müsavat Dervişoğlu olduğu öne sürüldü. Yalçınkaya ifadesinde, bu ismin ortaya çıkması halinde ailesinin maddi ve manevi olarak çökeceğini söyleyerek duyduğu korkuyu gizlememişti.

BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ'NDE "RANT" YEMEĞİ

İfadedeki detaylara göre; kumpas ve rüşvet ağı, Beylikdüzü’nde bulunan Yaşam Vadisi Defne Restaurant’ta yenilen gizli bir yemekle başladı. İddiaların odağındaki o üst düzey siyasetçi, Ekrem İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Hakan Karanis ile kara para trafiğini yöneten Murat Gülibrahimoğlu’nu aynı masada buluşturdu. Yalçınkaya, o yemekte dönen milyarlık rüşvet pazarlığını savcıya aynen şöyle anlatmıştı: "Söz konusu siyasetçi bu yemekte Murat Gülibrahimoğlu’nu, Hakan Karanis ile tanıştırıp, ‘İBB’nin döküm, hafriyat izinlerini Bakanlıktan Murat çözecek, siz de bunun karşılığında İBB’nin tüm döküm, hafriyat işlerini Murat’a vereceksiniz’ diyor. Murat Bakanlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra, döküm hafriyat işleri Murat’a veriliyor."

"İŞ ÇÖZÜLDÜ, SİYASETÇİ KOMİSYONUNU İSTEDİ"

Milyarlık döküm ve hafriyat rantının kurgulanan bu planla Murat Gülibrahimoğlu’na teslim edilmesinin ardından, aracı olan üst düzey siyasetçinin payını almak için hemen harekete geçtiği ifadelere yansıdı. Yalçınkaya’nın itiraflarına göre, iş bağlandıktan sonra söz konusu lider Gülibrahimoğlu’nun kapısına dayanarak komisyonunu talep etti. Ancak Gülibrahimoğlu’nun, "Ben bu işler için çok para harcadım, tüm masraflarımı çıkarmadan kimseye bir kuruş para vermem" diyerek bu talebi geri çevirdiği ve taraflar arasında kriz çıktığı öğrenildi.

MUHALEFET DÜZEYİNDE YOLSUZLUK

Adli kaynaklar tarafından bu ismin Müsavat Dervişoğlu olarak işaret edilmesi, İBB dosyasının sadece bir belediye yolsuzluğu olmadığını, muhalefet bloku içerisindeki liderler düzeyinde bir "rant ve komisyon" ortaklığına uzandığını ortaya çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sızan bu şok bilgi ve deşifre olan kimliğin ardından soruşturmanın Gülibrahimoğlu ayağını Ankara siyasetine sıçratıp sıçratmayacağı merak konusu oldu.