Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

ABD-İran geriliminin azalması ve Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin yeniden başlamasıyla petrol fiyatları geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası benzine yarından itibaren 3 lira 27 kuruş indirim yapılması planlanıyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin pompaya 82 kuruş olarak yansıması bekleniyor. İndirim sonrası İstanbul’da benzinin litre fiyatının 64,28 liraya düşeceği tahmin ediliyor.

ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesi ve taraflar arasında anlaşma umutlarının güçlenmesi, enerji piyasalarında hareketliliğe neden oldu. İran’dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan yeniden geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu.

BENZİNE 3,27 LİRALIK İNDİRİM

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 3 lira 27 kuruşluk indirim yapılması planlanıyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin pompaya 82 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Yapılacak indirimin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul’da 64,28 liraya, Ankara’da 65,26 liraya, İzmir’de 65,54 liraya düşmesi bekleniyor.

Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatının yaklaşık 66,89 lira seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

GÖZLER PETROL PİYASASINDA

Uzmanlar, ABD-İran hattındaki gelişmelerin petrol fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtirken, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatın normale dönmesinin enerji piyasalarındaki baskıyı azalttığını ifade ediyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıtta vergi ayarlaması yapılarak fiyat artışlarının ya da indirimlerinin pompaya sınırlı yansımasını sağlayan sistemdir.

Örneğin benzine normalde 3,27 lira indirim gelmesi gerekiyorsa, devlet ÖTV üzerinden ayarlama yaparak bunun tamamını pompaya yansıtmaz. Bu yüzden haberde olduğu gibi indirimin tüketiciye sadece 82 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Aynı sistem geçmişte akaryakıt zamlarında da kullanılmış, fiyat artışlarının bir kısmı vergiden karşılanmıştı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Serkan Basar:

iNDİRİM 5 ON GÜN SONRA BİNDİRİM 20 :)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

